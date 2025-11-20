14.1 C
AYUNTAMIENTO

Avanzan trabajos de Julián de los Reyes, Alcalde Galindo supervisa obra

jueves, noviembre 20, 2025

  • La obra que comprende entre las calles Hidalgo a Damián Carmona concluirá la próxima semana; la obra incluye concreto estampado, banquetas de cantera y guías podotáctiles, con la supervisión del INAH.

En la edición 410 del programa Capital al 100, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acompañado de su equipo de trabajo, supervisó los avances de la obra de modernización de la calle Julián de los Reyes, ubicada en pleno corazón del Centro Histórico.

Durante el recorrido, el edil constató que la ejecución de los trabajos avanza conforme a lo pactado con la empresa constructora, encontrándose actualmente en la fase de colado de concreto. Se prevé concluir la pavimentación del tramo comprendido entre las calles Hidalgo y Damián Carmona la próxima semana.

El Alcalde Enrique Galindo destacó que la intervención se realiza con plena coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cumpliendo con toda la normatividad para preservar el patrimonio cultural e histórico. Como parte de esta visión, se colocará concreto estampado que simula el adoquín tradicional, banquetas de cantera y guías podotáctiles para garantizar accesibilidad universal.

En cuanto a la iluminación, el Alcalde de la Capital mencionó que se instalará Alumbrado Táctico, que además de armonizar con la estética del Centro Histórico, reforzarán la seguridad peatonal, especialmente para las mujeres. “Esta obra dará un gran realce a esta emblemática calle comercial del centro, donde es posible caminar por banquetas nuevas y seguir comprando en los negocios locales”, afirmó el Presidente Municipal.

