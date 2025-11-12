Avanzan obras de alto impacto social del Gobierno Capitalino para beneficio de habitantes de Bocas

El Delegado Jaime Waldo Luna resalta la rehabilitación y modernización de los caminos Loma Prieta, El Huizache y Santo Domingo.

Además en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, en esta demarcación se planean más proyectos en esta materia.

Para dar respuesta a las solicitudes de habitantes de la delegación de Bocas, se refuerza el mejoramiento y modernización de carreteras y caminos con el único propósito de comunicar a las comunidades rurales y permitir la movilidad con seguridad, así lo dio a conocer el titular de esta demarcación, Jaime Waldo Luna.

Detalló que avanza la rehabilitación del camino de terracería que conecta a Loma Prieta con la localidad de El Huizache, a fin de cumplir con la encomienda del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, de redoblar las obras en beneficio de quienes viven en esta zona de San Luis Potosí.

De ahí que el delegado supervisó las labores realizadas en este punto de Bocas, donde constató que su desarrollo va en tiempo y forma, “con lo que se demuestra además que con estas acciones le cumplimos a la ciudadanía con intervenciones que conectan a los poblados rurales”.

Asimismo, Waldo Luna dio a conocer que otros puntos de la demarcación en los que se llevaron a cabo obras similares, fue en diversos tramos del camino Santo Domingo – El Azafrán, que incluyeron corte de cuneta hacia el lado del cerro para mejorar el desagüe y la durabilidad del camino.

Finalmente, el delegado de Bocas añadió que con la reciente visita del director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, quien recorrió la comunidad de San Rafael I, se evaluaron las necesidades y proyectos en este sector, “con lo que además se confirma el compromiso del Gobierno Capitalino de mantener este tipo de trabajos para impulsar el desarrollo y mejoras en nuestras comunidades”.