Avanzan a buen ritmo trabajos de rehabilitación sanitaria en Callejón de San Francisco

La zona peatonal permanece cerrada por el uso de maquinaria y para proteger a los transeúntes; se pide atender las indicaciones y señalética.

Se detectó un pozo de visita completamente obstruido por grasas y restos de comida solidificados, lo que provocó un fuerte taponamiento.

SLP.– INTERAPAS sigue con la rehabilitación sanitaria del Callejón de San Francisco, en el Centro Histórico de la capital. Actualmente se realizan las labores necesarias para comenzar con la colocación de 45 metros lineales de nueva tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas de diámetro.

Durante la intervención, personal del organismo también atendió un pozo de visita ubicado a la mitad del callejón, el cual se encontraba completamente obstruido por acumulación de grasas solidificadas. Este tipo de desechos provocan daños severos al sistema sanitario, por lo que se hace un llamado a negocios y ciudadanía en general a evitar arrojar residuos y grasas al drenaje, realizar una correcta disposición de los desechos orgánicos.

La zona peatonal permanecerá cerrada temporalmente por el uso de maquinaria y para garantizar la seguridad de los transeúntes. INTERAPAS solicita la colaboración de la población para atender las indicaciones del personal y respetar la señalética instalada en el área de trabajo.

Gracias al pago puntual de los usuarios, el organismo continúa reforzando la infraestructura sanitaria en puntos emblemáticos y de gran importancia como el Centro Histórico.