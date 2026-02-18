Avanza reparación de baches en La Victoria, Alamitos, Lomas y San Miguelito, con el programa Por Buen Camino

⁠Cuadrillas municipales intervinieron Pasaje B, Calle 11, Calle 15 y diversas vialidades estratégicas, reforzando la movilidad en esta zona industrial y habitacional.

El Gobierno de la Capital reporta trabajos concluidos y en proceso en más de una decena de colonias, con atención diaria a reportes ciudadanos.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que el programa de Bacheo Emergente Por Buen Camino se mantiene activo todos los días, con cuadrillas desplegadas en distintos sectores de la ciudad para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se detalló que en la colonia Industrial Aviación se han rehabilitado casi 5 mil 700 metros cuadrados de vialidades, con intervenciones en Pasaje B entre Calle 11 y Calle 9-B; Calle 15 en el tramo de Calle 1 a Calle 6; Calle 11 entre Calle 5 y Fray Diego de la Magdalena, además de trabajos en Calle 5, Calle 12, Calle 13, Calle 4, Calle 16, Pasaje F, Pasaje U y Pasaje E, fortaleciendo una zona de alta actividad comercial e industrial.

Asimismo, esta semana se atienden más reportes en Ana María G. Costilla, en La Victoria; Luna y Piscis, en Capricornio; Calzada de Guadalupe, en San Miguelito; Fray J. de Gauna, en Obispado; Prolongación Muñoz, en Campestre; Sierra Vista, en Lomas del Tecnológico; Villa Rica; Villa de Guadalupe casi esquina Carretera a Guadalajara, en Lomas Cuarta Sección; Pedro Vallejo, en el Barrio de San Miguelito; Tamaulipas, en Popular; Nicolás Fernando Torre; Azteca Sur, en El Paseo, entre otras vialidades.

Además, ya fueron concluidos trabajos en León Guzmán, en Alamitos; Sierra Vista, en Lomas del Tecnológico; Villa de Guadalupe casi esquina Carretera a Guadalajara; General I. Martínez entre Benigno Arriaga y Tomasa Estévez, en La Victoria; Camino a la Presa San José entre IPICYT y Periférico, en Lomas Cuarta Sección; avenida Kukulkán esquina avenida Morales Saucito, en Torres de México; y Comonfort entre Zenón Fernández y Tatanacho, en Alamitos.

El Gobierno de la Capital reitera que el programa de Bacheo Emergente forma parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano, que permite atender tanto reportes ciudadanos como puntos detectados en supervisión diaria, garantizando calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para las y los potosinos.