Avanza Protección Civil Municipal en la entrega de dictámenes bajo nuevo esquema de trabajo

sábado, enero 17, 2026
  • ⁠La Dirección Municipal de Protección Civil reporta avances favorables en la entrega de dictámenes solicitados durante el presente año, como resultado de la implementación de un nuevo esquema de trabajo orientado a la agilización de trámites.

La Dirección Municipal de Protección Civil registra avances significativos en la entrega de dictámenes correspondientes a solicitudes ingresadas en el presente año, derivado de la implementación de un nuevo esquema de trabajo enfocado en optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención a la ciudadanía.

Este nuevo modelo tiene como objetivo principal agilizar los trámites, brindar mayor claridad en los procedimientos y reducir la tramitología, lo que ha permitido atender de manera más eficiente las solicitudes presentadas ante la dependencia municipal durante este inicio de año.

Los dictámenes entregados corresponden a empresas de diversos giros, cuyos representantes han expresado su reconocimiento al Alcalde Enrique Galindo Ceballos, por la rapidez y la atención recibidas a lo largo del proceso, destacando la mejora en los tiempos de respuesta y el acompañamiento institucional.

Con estas acciones, la Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso con la ciudadanía de continuar ofreciendo servicios ágiles, eficientes y transparentes, así como de fortalecer una atención orientada a la prevención, la seguridad y el cumplimiento de la normatividad vigente.

