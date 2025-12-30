10.2 C
Avanza la formación integral de las cadetes del agrupamiento “Centinela”

By Redacción
75
martes, diciembre 30, 2025

  • El agrupamiento especial de mujeres avanza en su enseñanza alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

El Instituto de Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), continúa con el proceso de formación de las cadetes del agrupamiento especial de mujeres “Centinela”, quienes avanzan en su enseñanza alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

El programa formativo para las cadetes contempla una visión moderna de la seguridad ciudadana, la justicia cívica y la proximidad social, fortaleciendo el vínculo entre la policía y la ciudadanía.

De igual forma, dentro de la batería de materias, el Instituto de Profesionalización Policial incluye la formación en reacción operativa, mediante el dominio de técnicas y tácticas policiales de intervención.

En recientes días, las cadetes fortalecen sus capacidades a través de prácticas de rappel, conducción de vehículos policiales, maniobras defensivas, descenso táctico, intervención en detenciones, así como en el trato y traslado de personas, además de ejercicios de intervención en espacios cerrados y formaciones de contención y dispersión en manifestaciones.

Cabe recordar que el Gobierno de la Capital lanzó en el mes de junio la convocatoria para integrar el agrupamiento especial de mujeres “Centinela”, como una estrategia para incentivar la participación femenina en la corporación y fortalecer las labores de proximidad social con acciones concretas, incluyentes y orientadas a la atención ciudadana.

