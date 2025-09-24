Avanza la construcción integral en la calle Julián de los Reyes, dentro del programa Vialidades Potosinas 2.0

La obra presenta avances importantes en trabajos de red de drenaje y sustitución de descargas domiciliarias

El proyecto incluye infraestructura sanitaria, red de agua potable y tomas domiciliarias, nuevas tercerías, así como pavimento de alta durabilidad y pasos peatonales accesibles

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa los avances de la rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes, como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, donde se realizan trabajos que mejorarán de fondo la movilidad y los servicios en beneficio de potosinos, comerciantes y visitantes al Centro Histórico.

Actualmente, la obra registra un avance importante en el tramo comprendido entre la calle Hidalgo y Allende, donde se han realizado acciones de demolición del pavimento existente, construcción de la nueva red de drenaje sanitario principal.

De manera simultánea, se lleva a cabo la excavación de zanja para instalar la nueva línea de drenaje sanitario entre la calle Allende y el pozo de visita intermedio hacia Damián Carmona, trabajos que permitirán la renovación completa de la infraestructura sanitaria.

Para esta semana se contempla el suministro e instalación del drenaje principal en el tramo de Allende a Damián Carmona, así como el relleno de zanjas, con el fin de avanzar en la consolidación de la nueva red.

La rehabilitación de la calle Julián de los Reyes incluye una intervención integral con: red de drenaje y descargas sanitarias; red de agua potable y tomas domiciliarias; guarniciones de concreto y banquetas con cantera laminada; rampas para personas con discapacidad; estructura de pavimento y losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor; pintura en guarniciones, pasos peatonales y señalética vertical.

El Gobierno de la Capital agradece a la ciudadanía la paciencia y comprensión durante el desarrollo de estos trabajos, que avanzan conforme a lo programado. Estas obras representan un esfuerzo conjunto para garantizar vialidades modernas, seguras y accesibles, que beneficiarán a miles de habitantes y fortalecerán la movilidad en esta importante zona de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cumplir con el programa Vialidades Potosinas 2.0 en tiempo y forma, consolidando proyectos de infraestructura que impactan de manera positiva en la vida diaria de la población.