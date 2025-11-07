Avanza en tiempo y forma regeneración de Julián de los Reyes: Alcalde Enrique Galindo

El Presidente Municipal supervisó los trabajos nocturnos en el Centro Histórico; las banquetas estarán listas en una semana y la calle será transitable en diciembre.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos realizó este jueves una supervisión nocturna de los trabajos de regeneración integral en la calle Julián de los Reyes, en el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí, acompañado del Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza y del Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda. Durante el recorrido, el Presidente Municipal destacó que esta obra representa una inversión clave para fortalecer el comercio tradicional de la zona, con el compromiso de que esté lista para la temporada decembrina.

El Presidente Municipal señaló que la obra avanza conforme al calendario previsto y resaltó la colaboración de los comerciantes, con quienes se acordaron los tiempos de ejecución desde el inicio del proyecto: “Las molestias son temporales, pero el beneficio será permanente. Julián de los Reyes no se intervenía desde hace décadas y hoy estamos renovando completamente su infraestructura hidráulica y sanitaria”, afirmó.

El Director de Obras Públicas informó que ya se completó la sustitución total del drenaje, la instalación de dos nuevas líneas de agua potable, tomas domiciliarias y descargas sanitarias en todos los locales. Actualmente se encuentra concluida la base hidráulica y se avanza con las guarniciones y banquetas, que quedarán listas en una semana, permitiendo el tránsito peatonal y el abasto de los negocios durante el Buen Fin y el periodo navideño.

El Alcalde Enrique Galindo subrayó que, además de rescatar la vialidad más emblemática del comercio en el Centro Histórico, la obra incluye criterios de accesibilidad universal y orden urbano: “Nuestro compromiso con los comerciantes y con quienes visitan el centro es entregar una calle nueva, funcional y hermosa, que contribuya a la reactivación económica y al embellecimiento de nuestra ciudad”.