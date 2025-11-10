Avanza en comisiones del Cabildo propuesta del Consejo Municipal de la Juventud de San Luis Capital

La iniciativa busca fortalecer la inclusión y los derechos humanos.

Durante una sesión de trabajo, la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del ayuntamiento de San Luis Potosí, que preside el Regidor Francisco Javier Pedraza Blanco, aprobó la iniciativa para hacer una reforma al Reglamento Interno Municipal, con el objetivo de garantizar una interseccionalidad real y eliminar vacíos normativos que puedan vulnerar los derechos de cualquier individuo.

El Regidor Pedraza Blanco destacó que esta reforma responde a una propuesta del Consejo Municipal de la Juventud, y subrayó que se trata de reconocer y proteger a todas las personas, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, edad, discapacidad u otra condición que implique discriminación o desventaja social: “Es un paso firme hacia un gobierno más justo, que escucha y actúa a favor de todas y todos”, expresó.

La iniciativa fue respaldada de manera unánime por las Comisiones de Gobernación, Atención a las Mujeres, y Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Antes de su aprobación, se llevaron a cabo mesas de trabajo con diversos actores sociales. El dictamen será turnado al Pleno del Cabildo para su votación.