Avanza Capital al 100 con limpieza integral en Nueva Rinconada de Los Andes

-En la jornada 420 se intervino el área verde de Av. de la Victoria y calle Rincón de Bolzano

La dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Capital llevó a cabo la jornada 420 del programa Capital al 100, con trabajos de limpieza general en un área verde de la colonia Nueva Rinconada de Los Andes, ubicada en la intersección de avenida de la Victoria y calle Rincón de Bolzano.

Durante la jornada las cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, recolección de basura y limpieza integral, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones este espacio público para que pueda ser disfrutado con seguridad por las familias de la zona.

Estas acciones mantienen el mejoramiento de los entornos urbanos, como parte de la estrategia para construir un San Luis Amable, limpio y ordenado para todas y todos sus habitantes.