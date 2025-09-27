AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL SE REÚNEN CON JUEZAS Y JUECES

Al haber concluido el proceso de adscripciones de las personas juzgadoras y encontrarse en el ejercicio de sus funciones, las presidencias del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Disciplina Judicial sostuvieron una reunión presencial y virtual con juezas y jueces en el estado.

El Consejero Presidente del Órgano de Administración Judicial, Francisco Ramos Silva, les expresó que “el estado de San Luis Potosí demanda jueces cercanos a la gente, resoluciones claras y oportunas, un Poder Judicial que no sea percibido como distante, sino como un aliado en la defensa de sus derechos”, por lo cual, les invitó a construir juntos “un Poder Judicial fuerte, dinámico y sensible a la realidad social que nos rodea”.

Al dirigirse a las juezas y jueces, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, les solicitó que, en el desempeño diario de sus funciones, acortar la distancia entre las y los potosinos y sus juzgadores; expresar con claridad y sencillez sus argumentos, porque un lenguaje judicial sencillo rompe brechas y tiende puentes entre las decisiones judiciales y el gobernado, además de forjar su legitimación a partir del comportamiento virtuoso en todos los ámbitos de su vida.

Agregó que “se avecinan desafíos importantes, tales como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la consolidación del sistema de justicia laboral, y del sistema penal acusatorio y adversarial, por mencionar sólo algunos; pero estoy segura de que con el trabajo en equipo podremos estar a la altura de tales retos”.

Por su parte, la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada Zelandia Bórquez Estrada dijo que estarán vigilantes del desempeño de las juezas y jueces en el ejercicio de su cargo, con el objetivo de dignificar la función judicial.