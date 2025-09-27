18.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL SE REÚNEN CON JUEZAS Y JUECES

By Redacción
95
spot_img
sábado, septiembre 27, 2025

Al haber concluido el proceso de adscripciones de las personas juzgadoras y encontrarse en el ejercicio de sus funciones, las presidencias del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Disciplina Judicial sostuvieron una reunión presencial y virtual con juezas y jueces en el estado.

El Consejero Presidente del Órgano de Administración Judicial, Francisco Ramos Silva, les expresó que “el estado de San Luis Potosí demanda jueces cercanos a la gente, resoluciones claras y oportunas, un Poder Judicial que no sea percibido como distante, sino como un aliado en la defensa de sus derechos”, por lo cual, les invitó a construir juntos “un Poder Judicial fuerte, dinámico y sensible a la realidad social que nos rodea”.

Al dirigirse a las juezas y jueces, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, les solicitó que, en el desempeño diario de sus funciones, acortar la distancia entre las y los potosinos y sus juzgadores; expresar con claridad y sencillez sus argumentos, porque un lenguaje judicial sencillo rompe brechas y tiende puentes entre las decisiones judiciales y el gobernado, además de forjar su legitimación a partir del comportamiento virtuoso en todos los ámbitos de su vida.

Agregó que “se avecinan desafíos importantes, tales como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la consolidación del sistema de justicia laboral, y del sistema penal acusatorio y adversarial, por mencionar sólo algunos; pero estoy segura de que con el trabajo en equipo podremos estar a la altura de tales retos”.

Por su parte, la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada Zelandia Bórquez Estrada dijo que estarán vigilantes del desempeño de las juezas y jueces en el ejercicio de su cargo, con el objetivo de dignificar la función judicial.

Artículo anterior
Policía de la Capital activó plan de prevención de riesgos por lluvias
Artículo siguiente
EL GOBIERNO FEDERAL DEBE GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL ABASTECIMIENTO ADECUADO DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.