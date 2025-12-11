19.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Atiende y entrega Gobierno Capitalino equipamiento en beneficio de habitantes de Pozuelos

By Redacción
125
jueves, diciembre 11, 2025

  • La Dirección Municipal de Agua instala un depósito para garantizar el abasto de agua potable.
  • Esta acción ordenada por el Alcalde, Enrique Galindo, beneficiará directamente a un centenar de personas

Como parte del cumplimiento de la encomienda del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de responder directamente a las prioridades de las comunidades rurales y sus habitantes, la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento lleva equipamiento a localidades para garantizar el acceso al agua potable.

De ahí que el titular de dicha dependencia, César Contreras Malibrán, dio a conocer la entrega de un depósito nuevo con capacidad de 10 mil litros en el poblado de Pozuelos, que beneficiará a un centenar de personas.

Este surtidor y de almacenamiento de agua potable ya se ubica en la calle La Luz, a petición de las familias que viven en dicha localidad, quienes destacaron esta acción de parte del Gobierno de la Capital para contar con el suministro de este servicio básico.

El responsable de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento reafirmó la relevancia de atender las solicitudes ciudadanas, sobre todo, las que provienen de la zona rural y en las que no tiene injerencia alguna el INTERAPAS.

Finalmente, añadió que la dotación de equipamiento como el que ya se entregó e instaló se replicará en otros sectores, con el único objetivo de garantizar el acceso al agua potable a más habitantes de comunidades ubicadas en el Municipio de San Luis.

Artículo anterior
Interviene ayuntamiento de SLP zona de acumulación de basura en el Centro Histórico
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.