Atiende y entrega Gobierno Capitalino equipamiento en beneficio de habitantes de Pozuelos

La Dirección Municipal de Agua instala un depósito para garantizar el abasto de agua potable.

Esta acción ordenada por el Alcalde, Enrique Galindo, beneficiará directamente a un centenar de personas

Como parte del cumplimiento de la encomienda del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de responder directamente a las prioridades de las comunidades rurales y sus habitantes, la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento lleva equipamiento a localidades para garantizar el acceso al agua potable.

De ahí que el titular de dicha dependencia, César Contreras Malibrán, dio a conocer la entrega de un depósito nuevo con capacidad de 10 mil litros en el poblado de Pozuelos, que beneficiará a un centenar de personas.

Este surtidor y de almacenamiento de agua potable ya se ubica en la calle La Luz, a petición de las familias que viven en dicha localidad, quienes destacaron esta acción de parte del Gobierno de la Capital para contar con el suministro de este servicio básico.

El responsable de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento reafirmó la relevancia de atender las solicitudes ciudadanas, sobre todo, las que provienen de la zona rural y en las que no tiene injerencia alguna el INTERAPAS.

Finalmente, añadió que la dotación de equipamiento como el que ya se entregó e instaló se replicará en otros sectores, con el único objetivo de garantizar el acceso al agua potable a más habitantes de comunidades ubicadas en el Municipio de San Luis.