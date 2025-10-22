25.8 C
AYUNTAMIENTO

Atiende Protección Civil Municipal conato de incendio bajo el distribuidor Juárez

By Redacción
miércoles, octubre 22, 2025
  • Incendio registrado en la parte baja del distribuidor vial Juárez movilizó a elementos de Protección Civil y al H. Cuerpo de Bomberos; no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal atendieron esta mañana de miércoles un reporte de conato de incendio en la parte baja del distribuidor vial Juárez, en la capital potosina.

Al arribar al lugar, el personal localizó diversos objetos y muebles destruidos, entre ellos sillones, que se encontraban ardiendo entre las columnas del puente. El fuego generó una densa columna de humo que fue visible desde varios puntos elevados de la zona.

Se presume que en el sitio pernoctan al menos tres personas en situación de calle, aunque al momento del incidente no se encontraba ninguna de ellas en el lugar.

El Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para apoyar en las labores para soforcar el incendio, fortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en la infraestructura del puente.

Las autoridades continúan evaluando la situación para evitar futuros riesgos en la zona

 

