Atiende Gobierno Municipal afectaciones viales con bacheo y obras integrales

La Dirección de Obras Públicas de San Luis Potosí respondió este viernes a más de 35 reportes ciudadanos con trabajos de bacheo emergente en calles de cuatro colonias; además, se realizaron labores de desazolve en Esmeralda y Santa Fe, y continúa la construcción de rampas inclusivas en Escalerillas y otras zonas del municipio.

Como parte del plan de acción preventiva del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, este viernes la Dirección de Obras Públicas reforzó los trabajos de bacheo emergente, reparación de rejillas, construcción de rampas para personas con discapacidad y acciones de desazolve, para atender de forma inmediata los reportes ciudadanos.

Las cuadrillas municipales continuaron con atenciones en la calle Ignacio Martínez, en el tramo de Urbano Villalón al bulevar Rocha Cordero, en la colonia General I. Martínez, donde se intervienen tres puntos reportados por vecinos con afectaciones visibles en el pavimento.

También se realizaron labores de bacheo en la calle Virgo, de Rutilo Torres a Costado Sur Central, en la colonia Central, donde se trabaja sobre 25 reportes derivados de daños en la superficie de rodamiento.

En la colonia Las Águilas, las cuadrillas realizaron trabajos correctivos en Mariano Ávila, de Melchor Ocampo a Cuauhtémoc, donde se atienden 4 reportes; así como en el cruce de Melchor Ocampo y Mariano Ávila, en la colonia Cuauhtémoc, donde se reportaron otros tres puntos.

De manera paralela, personal de Obras Públicas continúa con labores de reparación de rejillas en Eje 104, entre Mitla y Bosque de Zafiro, en la Zona Industrial, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes o encharcamientos mayores.

Como parte del compromiso con una ciudad más incluyente, continúa la construcción de rampas para personas con discapacidad en distintas zonas del municipio. Este viernes se trabajó en la calle Hidalgo, en la comunidad de Escalerillas, donde se adaptan accesos seguros.

Además, se llevaron a cabo acciones de desazolve con equipo vactor en las colonias Esmeralda y Santa Fe, para limpiar de taponamientos en redes de drenaje por arrastre de basura y tierra, lo que provocaba acumulaciones de agua que impedían el tránsito seguro de peatones y vehículos.

El Gobierno de la Capital reitera su compromiso de trabajo diario, especialmente durante esta temporada de lluvias, para garantizar la atención inmediata a reportes, la movilidad segura y el bienestar de las y los potosinos.