Atento Consejo Municipal de la Juventud a necesidades de este sector de la Capital potosina

Sesiona para conocer proyectos que se presentarán durante el último trimestre de este año.

Se resalta el interés y la participación de las consejeras y consejeros de este organismo ciudadano juvenil.

En la octava sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, se acordó la forma en que se entregarán las propuestas que habrán de implementarse y darles el seguimiento de octubre a diciembre de este año.

De ahí que sus integrantes acordaron la metodología para la presentación de proyectos correspondientes al último trimestre de 2025, a fin de tener una mejor manera de ponerlas en práctica y de garantizar sus beneficios para las juventudes de San Luis Capital.

“Seguimos trabajando en equipo para impulsar las ideas y propuestas que fortalezcan la participación de este sector de la población potosina en la vida pública de nuestra ciudad, además de promover acciones a su favor de manera conjunta”, aseguró el titular de Atención a las Juventudes, Guillermo Rivera Morales.

Reconoció la labor y el interés de quienes integran el también conocido como Consejo Municipal de la Juventud, “con lo que se reafirma que en la Capital de San Luis Potosí se trabaja con perspectiva de juventudes, escuchando sus voces y construyendo espacios donde puedan participar y decidir”.

Finalmente, Rivera Morales añadió que para conocer más acerca del amplio programa de actividades que lleva cabo el Gobierno Capitalino, a través de la Dirección de Atención a las Juventudes y el citado Consejo, puede consultarse su sitio oficial: https://www.facebook.com/AtencionJuvSLP