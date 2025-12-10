16.9 C
AYUNTAMIENTO

Atenderá Gobierno de la Capital a perros ubicados en avenida Chapultepec

By Redacción
miércoles, diciembre 10, 2025

  • Se hará una identificación de los canes y se procederá a su proceso de esterilización.
  • Estas intervenciones se harán junto con una asociación de rescatistas para darles un seguimiento.

El Gobierno de la Capital dio a conocer que a través del Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA) se ha procedido a atender a un grupo de perros que se localizan en las inmediaciones de avenida Chapultepec.

De ahí que personal de dicha dependencia municipal hará presencia en esta zona para primero identificar a los canes y después proceder a su esterilización, mediante recorridos por la tarde y noche para valorar su situación.

Es importante hacer notar que de esta manera se da respuesta a peticiones ciudadanas de estos animales que se localizan principalmente en el área del centro comercial Sams, aunque su presencia generalmente no se ve durante el transcurso de la mañana.

Asimismo, el Centro Integral para el Bienestar Animal detalló que para estas intervenciones se solicitó la presencia de una asociación civil de rescate animal para atender a estos seres sintientes a los que se les dará el seguimiento de manera conjunta.

