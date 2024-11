Atención oportuna del Gobierno de la Capital a reportes de riesgos por gas LP

La SSPC y Protección Civil Municipal han actuado de manera inmediata en varios casos, junto con los Bomberos Metropolitanos.

Se pone a consideración de la población potosina el teléfono: 4444-203061, para denunciar este tipo de incidentes.

El Gobierno de la Capital, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y su personal de Protección Civil Municipal mantienen una atención inmediata ante reportes de situaciones de riesgo por gas LP.

Entre las acciones recientemente llevadas a cabo por la Dirección de Protección Civil resaltan la detección de picteleo (rellenar tanques portátiles de gas, por medio de pipas de reparto) al exterior de una casa habitación de la calle Pánfilo Natera. Ahí se identificó a un camión de una compañía gasera rellenando un tanque de 10 kilos, por lo que se hicieron las diligencias necesarias para retirar la unidad y el tanque.

No obstante, también una cuadrilla de la citada dependencia, junto con elementos de la SSPC y con apoyo de los Bomberos Metropolitanos, dieron atención inmediata a la denuncia de un flamazo en un cilindro de gas, en domicilio particular en la calle Villa Cielo, de la colonia Villa María. Aunque no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales, se respondió a esta emergencia ciudadana.

Asimismo, personal de Protección Civil Municipal acudió al Mercado 16 de Septiembre, debido a un fuerte olor a gas, y se procedió a la revisión del tanque estacionario fuera de servicio que se encontraba al exterior de un local. Al entrevistarse con el propietario del local, reconoció que vertió residuos del tanque al piso, lo que generó el olor. Se recomendó que lleve el depósito que ya no funciona a una empresa especializada para que sea destruido, a fin de mitigar riesgos.

Finalmente, la Dirección de Protección Civil Municipal puso a disposición de la población el teléfono: 4444-203061, a fin de reportar este tipo de situaciones, para que sean atendidas de manera inmediata y de esta manera evitar daño en el patrimonio e incluso, en la salud o cobrar hasta la vida de potosinas o potosinos.