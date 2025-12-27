Atención oportuna de la Dirección Municipal de Agua a reportes de fugas

No sólo identifica y realiza su remediación, sino también se repara el pavimento del área atendida.

Igualmente, personal de dicha dependencia supervisa instalación de nuevas tomas domiciliarias.

El Gobierno de la Capital a través de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento coadyuva no sólo en la detección, sino en la respuesta oportuna a los reportes de la ciudadanía relacionados con fugas de agua potable.

De ahí que esta dependencia municipal dio a conocer que se cumple con la instrucción del Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, de dar una atención oportuna con acciones de reparación integral.

Con estas obras se ha cuidado tanto el suministro de agua en los sectores y zonas que son de competencia de la referida área capitalina, pero igualmente, se ha evitado el desperdicio de este recurso mediante intervenciones rápidas a las denuncias recibidas.

La cuadrilla de personal de la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento no sólo identifica y abre para conocer a fondo la problemática, sino procede a su reparación hasta dejar el lugar como se encontró para evitar zanjas abiertas o baches. Los teléfonos para reportar fugas son: 4447-388973 y 4447-388974, así como directo en las oficinas ubicadas en Sierra Vista 1305, plaza Murano piso 4, local 6.

Por último, se informó que además esta dependencia de la Capital cuenta con especialistas que llevan a cabo inspecciones para las instalaciones realizadas de nuevas tomas domiciliarias, con el único objetivo de que se hagan de manera correcta y supervisada.