Atención inmediata del Gobierno Municipal de SLP a través del Bacheo Emergente

Con trabajo diario cuadrillas reparan vialidades en distintos puntos de la ciudad.

El plan de acción capitalino cubre calles de norte a sur, con atención prioritaria a reportes ciudadanos.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de San Luis Potosí redobla las acciones del plan de Bacheo Emergente para atender de forma inmediata, los reportes ciudadanos y garantizar mejores condiciones de tránsito en distintos puntos de la Capital.

Desde primera hora, cuadrillas municipales y equipo especializado iniciaron trabajos en la calle Ingenieros, entre Abogados y Constructores, en la colonia Himno Nacional, para restituir la superficie de rodamiento, donde se “prepara caja” para la colocación de concreto premezclado.

En la colonia General I. Martínez, se intervino la avenida Ignacio Martínez, desde Urbano Villalón hasta el bulevar Antonio Rocha Cordero; en la zona poniente, se reparó la carpeta asfáltica en Real de Lomas esquina con Cordillera de los Alpes en Villas del Pedregal, así como la reposición de brocal; también se atendió Tomasa Estévez, de Emiliano Zapata a Arista, en Tequisquiapan con la colocación de adoquines, además los reportes en la calle Agustín Moreto en la colonia Del Real; y en Jardines del Estadio se realizó la reparación de Benigno Arriaga, de Juegos Olímpicos a Francisco Peña.

En Escalerillas, se construyeron rampas de accesibilidad en la calle Hidalgo; y de igual manera continuaron trabajos de rotulación en rampas para personas con discapacidad en las oficialías del Registro Civil en Xicoténcatl y Calle 6 de la colonia Industrial Aviación.

Para concluir, la Dirección de Obras Públicas reafirmó que el trabajo de mantenimiento vial es permanente y que el programa de Bacheo Emergente seguirá en diversos sectores de San Luis, con prioridad en las calles con mayor flujo y las vialidades reportadas por las potosinas y potosinos.