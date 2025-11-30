22.3 C
San Luis Potosí
Atención en colonias de parte de personal de la Dirección de Gestión Ecológica Capitalina

By Redacción
75
domingo, noviembre 30, 2025

  • Recorren diversos sectores para atender reportes de la población en materia ambiental.
  • Estuvieron con habitantes de la colonia de El Llano, quienes también expusieron sus necesidades en cuanto a ecología se refiere.

Para atender de manera más efectiva a la ciudadanía, el Gobierno de la Capital mediante la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, recorre distintas zonas de la ciudad para dar respuesta a sus reportes en las mismas colonias.

En este aspecto, sobresalen las acciones implementadas por el equipo de Inspección Ecológica que se entrevistó con las vecinas y vecinos de la colonia El Llano, donde además de recoger los reportes, escucharon sus necesidades.

También el personal de la citada dependencia capitalina se comprometió a darles el acompañamiento directo en cuestión de temas ambientales, a fin de evitar focos de contaminación en su entorno más próximo.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos informó que estos recorridos continuarán en otros sectores del Municipio, tanto para reforzar la cercanía con la ciudadanía, además para construir junto a las potosinas y potosinos, una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Para concluir, se recordó a la población que pueden hacer sus reportes al siguiente teléfono: 4448-345466, pero también se pueden hacer vía la siguiente liga: https://www.facebook.com/GestionEcologicaSLP

