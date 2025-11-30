Atención en colonias de parte de personal de la Dirección de Gestión Ecológica Capitalina

Recorren diversos sectores para atender reportes de la población en materia ambiental.

Estuvieron con habitantes de la colonia de El Llano, quienes también expusieron sus necesidades en cuanto a ecología se refiere.

Para atender de manera más efectiva a la ciudadanía, el Gobierno de la Capital mediante la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, recorre distintas zonas de la ciudad para dar respuesta a sus reportes en las mismas colonias.

En este aspecto, sobresalen las acciones implementadas por el equipo de Inspección Ecológica que se entrevistó con las vecinas y vecinos de la colonia El Llano, donde además de recoger los reportes, escucharon sus necesidades.

También el personal de la citada dependencia capitalina se comprometió a darles el acompañamiento directo en cuestión de temas ambientales, a fin de evitar focos de contaminación en su entorno más próximo.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos informó que estos recorridos continuarán en otros sectores del Municipio, tanto para reforzar la cercanía con la ciudadanía, además para construir junto a las potosinas y potosinos, una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Para concluir, se recordó a la población que pueden hacer sus reportes al siguiente teléfono: 4448-345466, pero también se pueden hacer vía la siguiente liga: https://www.facebook.com/GestionEcologicaSLP