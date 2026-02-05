Atención a la niñez y a la juventud son prioridades del Gobierno Municipal: Alcalde Enrique Galindo

El Presidente Municipal recibió del Delegado del INE, Pablo Sergio Aispuro, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, que serán tomados en cuenta para reforzar las acciones en favor de infancia y la adolescencia.

El Gobierno de la Capital tiene una amplia agenda para la atención de la niñez y la juventud, que se verá fortalecida con las opiniones vertidas durante este ejercicio participativo, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos en la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil del INE en San Luis Potosí, en un evento que encabezó junto con el delegado del Instituto Nacional Electoral, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

El Jefe del Gobierno de la Capital señaló que esta administración tiene un Plan Municipal de Desarrollo en el que se toman en cuenta los intereses y necesidades de la infancia y la adolescencia, como lo demuestra el hecho de que hay una instancia muy activa de atención a la juventud y que está en funciones un Cabildo Infantil que preside la niña Ana Paula.

Afirmó que los resultados de la Consulta, en la que participaron más de 62 mil niños y jóvenes en el municipio de la Capital, serán tomados en cuenta para perfeccionar la agenda y definir la ruta a seguir en temas como el medio ambiente, educación, cultura, deporte y cuidado de los animales, entre otros.

Por su parte, el Delegado del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuru, agradeció la colaboración de las autoridades municipales para la realización de este gran ejercicio participativo, con el cual se reconoce que niñas, niños y adolescentes, son una fuerza que debe ser escuchada por los gobierno para la elaboración de sus políticas públicas.

Durante el evento, se informó que se editará un libro y un cuaderno con los resultados de la Consulta, que será como una guía para reforzar las acciones de los gobiernos en favor de la población infantil y juvenil.