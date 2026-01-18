Artes marciales alejan a la niñez del ocio en San Luis Capital

Instructores y familias reconocen el respaldo del Ayuntamiento de San Luis Capital para acceder a disciplinas que fortalecen la salud y los valores.

El instructor Marco Antonio Carreón Almanza, responsable de la disciplina de Taekwondo en la Unidad Deportiva Plan de Ayutla, calificó como “fenomenal” el impulso que la administración municipal encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha brindado a las artes marciales, destacando principalmente la capacitación continua para profesoras y profesores.

Carreón Almanza subrayó que esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de San Luis Capital entrega uniformes gratuitos al alumnado, lo que refleja, dijo, un mayor compromiso con el desarrollo deportivo. Añadió que el objetivo es contar con instructores capacitados y enfocados en atraer a niñas, niños y jóvenes al deporte, como una vía efectiva para alejarlos de las adicciones.

“El deporte es la primera puerta para que no estén en el ocio, para que tengan buena salud, no solo física, también emocional y mental”, expresó el instructor, al tiempo que invitó a la población a integrarse a las disciplinas de artes marciales y conocer los beneficios que ofrecen.

Este respaldo fue confirmado por madres y padres de familia, como Brenda Lizeth Muñoz Campillo, mamá de Miguel Ángel Gómez Muñoz, de 9 años, quien practica taekwondo desde hace más de dos años y se prepara para obtener la cinta roja avanzada. “Él está muy contento y nosotros también, porque en lugar de tenerlo con una tablet o un teléfono, hace deporte, y eso le ha ayudado mucho en la escuela, en disciplina y valores”, señaló.