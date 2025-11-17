Arrancan las actividades de la Semana de Homenaje a la Mezzosoprano potosina Oralia Domínguez con “Ópera en las Calles” en el Barrio de Tequisquiapan

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, gracias al impulso decidido a la cultura que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dio inicio a las actividades de la Semana de Homenaje a la Mezzosoprano potosina Oralia Domínguez, una de las intérpretes más emblemáticas y reconocidas a nivel internacional que ha dado nuestra ciudad.

La jornada inaugural se llevó a cabo con una vibrante edición de “Ópera en las Calles”, realizada en el Jardín del Barrio de Tequisquiapan, una actividad realizada en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). El espacio se llenó de música, emoción y cercanía con el público gracias a un programa especialmente preparado para celebrar el legado vocal y artístico de Oralia Domínguez.

El concierto estuvo a cargo del Ensamble Philarmonía San Luis, bajo la dirección del maestro Jaime Ruíz, quien condujo un repertorio que permitió al público disfrutar de destacadas voces potosinas y mexicanas:

el tenor Ranulfo Espericueta,

el barítono Homar Sánchez,

la mezzosoprano Cinthya Irurzo,

y las sopranos Gilda Bernal, Andrea Tovar y Vanessa Asenjo.

A través de sus interpretaciones, las y los artistas regalaron un encuentro musical que acercó la ópera a las y los potosinos, reafirmando que este género puede vivirse de manera cercana, accesible y profundamente emotiva. Esta presentación inauguró con gran éxito la semana dedicada a celebrar la trayectoria de Oralia Domínguez, cuya voz y figura forman parte del orgullo cultural de San Luis Potosí.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que este homenaje es un reconocimiento necesario a una artista de talla mundial, y subrayó que actividades como esta son posibles gracias al compromiso del Gobierno Municipal por fortalecer la vida cultural de la ciudad, así como al trabajo colaborativo con instituciones educativas como la UASLP.

La Dirección de Cultura Municipal invita a toda la ciudadanía a consultar la cartelera completa de esta Semana de Homenaje a Oralia Domínguez y a asistir a las próximas actividades. Toda la información se encuentra disponible en la página de Facebook Cultura Municipal SLP.