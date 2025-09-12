Arranca la FEREPI 2025 con gran participación ciudadana en La Pila

La tradicional feria inició con éxito, destacando la inclusión, el emprendimiento local y la riqueza gastronómica de la región.

Con gran entusiasmo y participación de la comunidad, el Gobierno Municipal dio inicio a la Feria de La Pila 2025 (FEREPI), abriendo con uno de sus eventos más tradicionales y esperados: el Pabellón de las Gorditas, donde diversas expositoras y expositores de la delegación mostraron su talento culinario, deleitando a los visitantes con la riqueza gastronómica de la región.

Este año, la FEREPI destaca por ser un espacio incluyente y de impulso a la economía local. Por primera vez, el DIF Municipal, encabezado por la Maestra Estela Arriaga Márquez, se integró a los pabellones con el «Mercadito Inclusivo», una iniciativa que promueve la participación de personas con discapacidad.

Asimismo, el Pabellón de Emprendedores reunió a productoras y productores de distintas comunidades de la delegación, quienes presentaron sus proyectos y productos, generando un espacio de impulso al talento local y fortalecimiento económico para las familias.

La delegada municipal de La Pila, Daniela Cid González, señaló que estas acciones forman parte de la visión del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, quien ha apostado por el fortalecimiento del turismo y la economía familiar como ejes clave del desarrollo en las delegaciones.

“La FEREPI 2025 es una muestra de lo que se puede lograr cuando se unen tradición, inclusión y apoyo al emprendimiento. Estamos convencidos de que este tipo de eventos impulsan a nuestras comunidades y proyectan lo mejor de La Pila”, expresó la delegada.

La Feria de La Pila 2025 continuará durante los próximos días con una variada agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas. El Gobierno de la Capital invita a la ciudadanía a seguir las redes sociales oficiales de la Delegación La Pila para consultar horarios, eventos y novedades de esta gran celebración.