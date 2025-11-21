Arranca el programa “Ahórrate un Chorro” en San Luis Capital

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de esta estrategia, en las colonias Progreso y Nuevo Progreso, en la que se entregarán 12 mil regaderas ecológicas.

La alianza entre el Gobierno Municipal, Arca Continental y Coca-Cola México busca reducir el consumo de agua en colonias con alta demanda.

Con el objetivo de reducir el estrés hídrico en la red de agua potable y fomentar una cultura de ahorro entre la ciudadanía, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el arranque del programa “Ahórrate un Chorro”, una iniciativa que nace de la alianza entre el Gobierno de la Capital, Arca Continental y Coca-Cola México, mediante la cual se entregarán 12 mil regaderas ecológicas en colonias con alto consumo de agua.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario Progreso, dado que las colonias Progreso y Nueva Progreso son una de las zonas con mayor demanda hídrica en la ciudad. “Sólo por el hecho de bañarnos con una regadera que nos dona Coca-Cola México, ya estamos ahorrando litros de agua al año. Pero si además le bajamos al tiempo, si nos acostumbramos a bañarnos en cinco minutos, el impacto es aún mayor”, expresó el Alcalde Enrique Galindo.

El programa contempla la entrega de regaderas que utilizan solo 3.8 litros por minuto, lo que representa un ahorro potencial de más de 391 millones de litros de agua al año. Además, cada regadera incluye accesorios que optimizan el uso del recurso en los hogares. Gerardo Coronado Zavala, Gerente de Arca Continental, destacó que esta acción es resultado de una sólida alianza con el Gobierno Municipal y la industria Coca-Cola. “Nuestro compromiso es con el medio ambiente y con las familias potosinas. Queremos sembrar conciencia de que sí es posible cuidar lo más valioso que tenemos: el agua”, afirmó.

Por su parte, el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, subrayó que esta estrategia también impacta positivamente en la economía de las familias. “El eje transversal del Plan de Desarrollo Municipal empieza aquí, ahorrándose un chorro. Con aliados como Arca Continental y el entusiasmo del Escuadrón de Bienestar Infantil, estamos transformando la ciudad que todos queremos”, señaló. Acompañaron este arranque la Regidora Maritza Jenith Vázquez; el Director de Agua del Ayuntamiento, César Contreras Malibrán; y representantes de la comunidad, quienes reconocieron el valor de esta acción para construir un San Luis más consciente, resiliente y sustentable.