Aprueban rúbrica para otorgar Premio Municipal de la Mujer “Alma Irene Nava Bello” 2026

La presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres, Magdalena Cisneros resalta la importancia de criterios y escalas claras

Anuncia reunión con todas las participantes para que den a conocer su labor a favor de la población femenina

De manera unánime, en sesión de la Comisión de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento Capitalino que encabeza la regidora, Luz Magdalena Cisneros Jiménez, se aprobó la rúbrica para seleccionar a las ganadoras del Premio Municipal de la Mujer “Alma Irene Nava Bello” 2026.

En la explicación de la mencionada rúbrica se destacó que cuenta con criterios y escalas de evaluación claras, además de que se incluye en esta ocasión un porcentaje para de esta manera también hacer más eficiente la selección.

Si bien, hubo una propuesta para implementar otra rúbrica, se decidió usar la del año pasado con sus modificaciones, por estar acorde con los lineamientos de la convocatoria que ya fue publicada, de ahí que por unanimidad se optó quedarse con la primera.

Y mientras la directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez refrendó que la rúbrica que se aplicará este año se apega a los criterios establecidos en la convocatoria; el representante de la Consejería Jurídica recordó que el año pasado no se tuvo ningún contratiempo ni impugnación.

Para concluir, además de dar a conocer que la próxima semana se tendrá una reunión con todas las participantes al Premio Municipal de la Mujer “Alma Irene Nava Bello” 2026, para conocer su trabajo y su impacto a favor de las mujeres en San Luis, también se hizo un exhorto para que más regidoras capitalinas se involucren en el trabajo de la Comisión de Atención a las Mujeres.