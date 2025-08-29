Aprueba Cabildo en pleno y por unanimidad reconocimiento para Bomberos de SLP

El Alcalde, Enrique Galindo menciona que esta distinción se la debía la ciudad a este Heroico Cuerpo

El impulsor de esta iniciativa, el regidor, Rubén Lárraga añadió que este año los Bomberos cumplen 74 años de servicio

Por unanimidad en la vigésima segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó la propuesta para otorgar un reconocimiento institucional al Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, por los servicios otorgados a la ciudad y en beneficio de las potosinas y potosinos.

El Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos calificó como justo este reconocimiento para los bomberos, “el cual, ya se los debía la ciudad. Y si bien, el actual Ayuntamiento cumplió con sus compromisos, este homenaje permitirá, que los bomberos sean reconocidos y queridos también por la sociedad en general”.

Por su parte, el regidor, Rubén Omar Lárraga Benavente, impulsor de esta iniciativa, detalló que este Heroico Cuerpo cumple 74 años de servicio, “cuya institución es de las más nobles, además se destaca por garantizar la seguridad y el bienestar de la población

, pero también se debe destacar la labor de bomberos con más de 30 años en servicio, entre los que sobresalen: María Margarita Benavente Duque, Francisco Javier Contreras Ramos, Adrián García Ibarra, Jorge Eduardo Castañeda Covarrubias, Francisco Pérez Llanas, Gabino Gámez Arriaga y Saúl Pérez Llanas”.

Integrantes del Máximo Órgano del Ayuntamiento de la Capital, se sumaron a la propuesta del regidor, Lárraga Benavente para también otorgar un reconocimiento especial por más de 50 años de servicio en los Bomberos a Adolfo Miguel Benavente Duque y por más de 70 años de trayectoria a Óscar Francisco Benavente Liñán, quienes representan la esencia de los bomberos: entrega, vocación y amor por servir.

Igualmente, el Cabildo en pleno aprobó la solicitud de incorporación como vocal a las Comisiones de Pensiones y Asuntos Laborales, y Hacienda Municipal, de la regidora, Diana Ivón Escobedo Alonso. Y precisamente la Comisión de Pensiones, puso a consideración varios dictámenes para otorgar pensiones por invalidez, los que igualmente fueron votados en favor de personal que ya cumplió con los requisitos de ley para recibir esa prestación.