Anuncia el alcalde Enrique Galindo la modernización de la Avenida 20 de Noviembre

Contará con alumbrado táctico y se harán intervenciones en la infraestructura para crear un circuito vial con la Avenida De la Paz y Damián Carmona

La Avenida 20 de Noviembre, una de las principales vías de conexión entre el Centro Histórico y el norte de la ciudad, será rehabilitada integralmente y contará con el sistema de Alumbrado Táctico, anunció el jefe del Gobierno de la Ciudad, Enrique Galindo, al visitar el Barrio de Tlaxcala en el marco del programa Capital al 100.

A petición de los habitantes de la zona, el alcalde capitalino se comprometión no sólo a mejorar el alumbrado, como se hizo en la Avenida Carranza, sino también a mejorar la principal avenida para hacer un moderno circuito vial con la Avenida De La Paz y Damián Carmona.

Igualmente, dio instrucciones al personal de Interapas para atender de inmediato los problemas de drenaje y agua potable que existan en la zona.

Durante si visita al tradicional barrio, Galindo Ceballos estuvo acompañado de directores de área y regidores, quienes se comprometieron a atender las peticiones y demandas de los vecinos.

Durante la jornada, también se ofrecieron los servicios médicos que ofrece el DIF Municipal a través del programa La Ruta de la Salud; mientras que el personal de la Instancia de las Mujeres, brindó asesoría a quienes requieran ayuda legal o psicológica.