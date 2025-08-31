Amplio respaldo ciudadano a los programas Domingo de Pilas y Capital al 100

Durante las jornadas 192 y 329 -respectivamente- de estos programas, el alcalde Enrique Galindo reconoce la amplia participación de los vecinos de cada colonia que tocan estos programas para seguir mejorando la ciudad

“El Gobierno Municipal no está solo, cuenta con el respaldo ciudadano y de los habitantes de cada colonia, para continuar con la mejora de nuestra Capital”, afirmó el alcalde Enrique Galindo al destacar la amplia participación vecinal que participó, junto con personal de la mayoría de las áreas que conforman el Ayuntamiento de la Capital, en diversas accciones para continuar con la rehabilitacion de espacios púbicos y las condiciones de la colonia Valle de Jacarandas, en el norte de la ciudad.

El jefe del gobierno capitalino destacó la importancia de la participación de los habitantes de cada una de las colonias y comunidades que se visitaron durante 192 semanas consecutivas con el Domingo de Pilas y durante 329 días ininterrupidos del programa Capital al 100.

Durante la jornada, además de realizar arreglos integrales al jardín de la colonia, se realizaron diversas acciones para mejorar las calles y espacios públicos, con el trabajo conjunto de vecinos y personal de las áreas de Parques y Jardines, Imagen Urbana y Alumbrado Público, entre otras.

También se tuvo la participación de la Ruta de la Salud, que ofreció servicios médicos y revisiones para la detección oportuna de padecimientos; además de la instalación de unidades móviles de las áreas de Bienestar Animal para la aplicación de vacunas a animales de compañía.

Igualmente, ofreció sus servicios de asesoría, apoyo legal y psicológico la Instancia de Atención a la Mujer; así como el Aprendimóvil y la biblioteca de la Dirección de Educación Municipal.