Alistan actividades por el 8M áreas capitalinas y representación ciudadana

Se reúnen la Dirección de Atención a las Juventudes, la Instancia de las Mujeres y el Consejo Municipal de la Juventud

Reafirman compromiso de incentivar participación, reflexión y acción en favor de la igualdad, el respeto y los derechos de las mujeres

Rumbo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Atención a las Juventudes del Gobierno Capitalino se reunió con la Instancia de las Mujeres, a fin de coordinar esfuerzos a través de distintos eventos.

El titular de la citada dirección, Juan Ramón López Serna insistió en la importancia de conjuntar acciones como parte del amplio programa que se tendrá por el denominado 8M, de ahí que subrayó la disposición de la responsable de la Instancia, Martha Orta Rodríguez, además del interés de integrantes del Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud.

“Dialogamos sobre la organización de actividades en conjunto en el marco del Día Internacional de la Mujer, porque desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirmamos el compromiso de generar espacios de participación, reflexión y acción en favor de la igualdad, el respeto y los derechos de las mujeres”, detalló López Serna.

El joven funcionario capitalino insistió en la relevancia de unir actividades para hacer visible las aportaciones de las mujeres, así como sus contribuciones en beneficio no sólo de la Capital, del Estado y por supuesto, del país.

Durante este acercamiento, representantes de las juventudes potosinas, de la Instancia de las Mujeres y de la Dirección de Atención a las Juventudes refirmaron que se continuará con el trabajo en equipo a favor de las mujeres, pero igualmente para construir una ciudad más justa, consciente y participativa.