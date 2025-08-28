27.5 C
AYUNTAMIENTO

Alcaldes de México reconoce a San Luis Capital por buenas prácticas de gobierno

jueves, agosto 28, 2025

  • El municipio de la capital se le premió en la categoría de Manejo de Residuos Sólidos. El reconocimiento fue entregado en la Ciudad de México y lo recubió el regidor Edgardo Jasso Puente en representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Más de 40 administraciones municipales y estatales fueron distinguidas con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, que otorga la revista Alcaldes de México, en el marco de su 16 aniversario, este galardón reconoce políticas públicas sobresalientes que marcan  una diferencia en el desarrollo local y en la calidad de vida de la población, a través de proyectos innovadores y efectivos.

En esta edición, 38 municipios y tres gobiernos estatales fueron galardonados en bloques temáticos como turismo, gobernanza, servicios públicos, calidad de vida, desarrollo económico y finanzas; entre los reconocimientos destacó el que se otorgó a San Luis Potosí, y el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, se le distinguió por sus buenas prácticas de gobierno; el premio fue recibido en la Ciudad de México, en el salón Valparaíso del Centro Citibanamex, por el regidor Edgardo Jasso Puente, en representación del Alcalde potosino.

Al muncipio de la capital se le premió en la categoría de Manejo de Residuos Sólidos, gracias a las acciones que emprende la actual administración para mejorar la recolección, disposición y tratamiento de desechos, con un enfoque de sostenibilidad y beneficio comunitario, este galardón se suma a otras distinciones obtenidas por San Luis Potosí en materia de servicios públicos, donde se destaca la modernización del alumbrado público con tecnología LED, el rescate de espacios comunitarios y el fortalecimiento en el suministro de agua potable.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, donde autoridades municipales y estatales de todo el país compartieron experiencias y proyectos exitosos. En este marco, Alcaldes de México refrendó su compromiso de difundir y reconocer lo mejor de los gobiernos locales, mientras que San Luis Potosí reiteró su convicción de mantener un modelo de gestión cercano, eficiente y enfocado en mejorar la vida de la población.

