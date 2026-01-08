Alcalde Galindo y Gobernador Gallardo suman esfuerzos por San Luis Capital

El trabajo conjunto entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno del Estado permitirá impulsar obras estratégicas durante este año para mejorar la movilidad y la calidad de vida en San Luis Potosí.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de infraestructura que se desarrollarán de manera conjunta durante el presente año, enfocados principalmente en fortalecer la movilidad en la Capital.

El Presidente Municipal destacó que la coordinación entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno del Estado es clave para impulsar obras estratégicas de alto impacto, que permitan mejorar la conectividad, optimizar los traslados y elevar la calidad de vida de las y los potosinos, a través de una planeación integral y responsable.

En este sentido, el Alcalde Enrique Galindo reafirmó su compromiso de mantener una agenda de trabajo coordinada con el Ejecutivo estatal, que permita avanzar con paso firme en la modernización de la infraestructura urbana y en la consolidación de una ciudad más ordenada, funcional y con mejores condiciones de movilidad para todas y todos.