Alcalde Galindo supervisa obras a punto de concluir en la colonia Burócrata

En los próximos días se entregarán totalmente regeneradas las calles de las inmediaciones de la Facultad de Economía de la UASLP.

También se renovará el alumbrado público y se sustituirán árboles secos que fueron retirados.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos continúa con la supervisión de obras en diferentes puntos de San Luis Capital. En esta ocasión estuvo en la colonia Burócrata, donde constató el avance en varias vialidades cercanas a la Facultad de Economía de la UASLP, que implicarán más de 6 mil 300 metros cuadrados de nuevo pavimento.

Como parte del programa “Capital al 100” en su edición 421, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos recordó que dicho proyecto surgió de peticiones de habitantes de esta zona, en un “Domingo de Pilas”. Detalló que al iniciar los trabajos se detectaron varios desperfectos, por lo que se decidió hacer una regeneración integral de este sector al incluir la modernización de tomas de agua, así como de la red de drenaje.

Acompañado por integrantes de las Direcciones de Obras Públicas y Servicios Municipales, el Alcalde de San Luis Capital puntualizó que se renuevan cuatro calles: Antonio Aguilar, León Flores, Luis Magallanes y Trabajadores del Estado, las cuales, serán entregadas en los próximos días totalmente rehabilitadas.

El Alcalde Enrique Galindo detalló que personal de Servicios Municipales también intervendrá para renovar el sistema de alumbrado público y para acciones de reforestación, labores que igualmente avanzarán según el calendario propuesto por el desarrollador de este proyecto.

Para concluir, el Jefe del Gobierno de la Capital añadió que a pesar del inicio de la temporada y sus distintas festividades, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará con su trabajo diario a favor de las potosinas y potosinos.