Alcalde Galindo supervisa afluentes de canales pluviales

Queda descartado el colector pluvial Himalaya como fuente de escurrimientos al Tangamanga, debido a que es una obra pluvial que se encuentra completamente seca. Acompañado por los titulares de Interapas, Secretaria Técnica, Gestión Territorial, Obras Públicas y Gestión Ecológica; el Alcalde visitó todos los afluentes desde la avenida Himalaya hasta el Lago Mayor.

Este martes 11 de marzo, el Presidente Municipal Enrique Galindo encabezó una inspección a los afluentes pluviales naturales del poniente de la ciudad, para verificar los escurrimientos de agua. Ahí constató que el colector pluvial de avenida Himalaya se encuentra totalmente seco y sin escurrimientos, por tanto no es el origen de la afluencia de las aguas que llegan al Parque Tangamanga. “El colector no está conectado a ningún drenaje. Es un conducto exclusivo para agua de lluvia y actualmente está seco porque no ha llovido”, explicó.

El Alcalde Enrique Galindo recorrió todo el canal natural de escurrimiento que pasa a lo largo de la colonia Garita de Jalisco y desemboca en el Lago Mayor del Parque Tangamanga. Verificó la existencia de algunos encharcamientos sin que signifiquen una afluencia permanente de descarga en el lago. “Hemos encontrado agua estancada, pero no hay evidencias de contaminación por drenaje. Además, hay formas de vida en el agua, como peces y larvas de insectos, lo que indica que no hay contaminación grave en este canal”, detalló.

El Presidente Municipal instruyó a las Direcciones de Gestión Ecológica y Servicios Municipales para que realicen una limpieza a fondo en el canal pluvial que va de avenida Himalaya al Parque Tangamanga. “Vamos a remediarlo de inmediato, no solo a verificarlo. Solicitaremos estudios de calidad del agua para asegurarnos de su estado”, afirmó.

En el recorrido de inspección, el Alcalde Enrique Galindo estuvo acompañado por el Director de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo; la Secretaria Técnica Municipal, María Fernanda López Hermosillo; la Directora General de Gestión Territorial y Catastro, Ángeles Rodríguez Aguirre; el Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza y el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera.