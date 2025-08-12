27.9 C
Alcalde Galindo rehabilita espacios sociales en Fovissste; vecinos expresan su reconocimiento

martes, agosto 12, 2025

  • Durante la jornada 313 de Capital al 100, el Presidente Municipal anunció la construcción de un aljibe para garantizar el riego del espacio público, donde se preservan árboles de hasta 50 años de vida.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la edición 313 del programa Capital al 100 con una jornada de limpieza integral en el jardín de la colonia Fovissste, donde reconoció el esfuerzo de las y los vecinos por conservar el espacio en óptimas condiciones. En agradecimiento, el Presidente Municipal anunció la construcción de un aljibe que asegure el riego del área.

Durante el evento, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos instruyó integrar el arbolado al programa de Árboles Patrimonio, debido a que conserva ejemplares de hasta medio siglo de vida. Por su parte, Christian Azuara, Director de Servicios Municipales, informó que en la jornada de este martes se plantan 40 bugambilias, se podan árboles y plantas de ornato, y se realiza diagnóstico del sistema de alumbrado público para completar la rehabilitación del espacio.

En el acto, Luz Ma. González, Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, destacó la actitud receptiva del Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, y agradeció a las distintas áreas por mantener siempre una postura abierta y atenta hacia las peticiones ciudadanas: “Siempre me reciben con una sonrisa y disposición para escuchar nuestras peticiones”, expresó.

