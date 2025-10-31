15.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Alcalde Galindo presenta Festival Internacional Letras en San Luis 2025

By Redacción
viernes, octubre 31, 2025
  • En el marco del nombramiento de San Luis Capital como Ciudad Creativa de la Unesco, el Alcalde Enrique Galindo presentó este evento, que se realizará del 24 al 28 de noviembre, ante los medios de comunicación potosinos; San Luis Potosí será sede de uno de los eventos culturales más relevantes del país, con la participación de escritores y poetas de seis países. 

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció ante los medios de comunicación potosinos la edición XVIII del Festival Internacional Letras en San Luis, que se celebrará del 24 al 28 de noviembre con un programa de 33 actividades literarias en diversas sedes como el Centro Cultural Palacio Municipal, universidades, librerías y plazas públicas. El evento reunirá a autores de Chile, Nicaragua, España, Italia, Rumania y México, incluyendo con orgullo a escritoras y escritores potosinos.

El Alcalde Enrique Galindo indicó que el Festival Internacional Letras en San Luis rendirá homenaje al legado del promotor cultural Daniel García Álvarez de la Llera, impulsor de este encuentro literario: “Hace cuatro años juntos sostuvimos este Festival que hoy tiene un gran nombre no solo en México, sino a nivel internacional”, expresó.

Entre los invitados internacionales figuran personalidades como Amalia Bautista, Jorge Carrión y Laura García, de España; Diamela Eltit de Chile; Gioconda Belli de Nicaragua; y reconocidos escritores mexicanos como Ángeles Mastretta, Rosa Beltrán, Alberto Ruy Sánchez y Ana Clavel. También compartirán su obra, literatas y literatos nacionales y locales como Celeste Alba, Iris García, Liliana Blum, Silvia Peña Alfaro, E. Tonatiuh Trejo, Mónica Nepote y José Francisco Márquez.

Martín Juárez Córdova, Director de Cultura Municipal, refirió que la cultura es una de las mejores herramientas que está utilizando este San Luis Amable que dirige Enrique Galindo para fortalecer el tejido social, para impulsar el turismo y activar la economía local. Agregó que el evento estará bajo la curaduría de Víctor Manuel Mendiola y la conducción de la periodista Laura Barrera.

Por su parte, Francisco Javier Pedraza Blanco, Regidor Presidente de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, reafirmó el respaldo del Cabildo al Festival Internacional Letras en San Luis, que dejará grandes aportaciones culturales, históricas y de intercambio cultural a escala mundial.

