Alcalde Galindo mantiene ritmo imparable de transformación vial en San Luis Capital

El Presidente Municipal destacó que en solo 14 días el Gobierno de la Capital entregó siete calles completamente rehabilitadas, que fortalecen la movilidad urbana y rural y responden a demandas históricas de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí mantiene un paso firme en la transformación de la infraestructura vial. Tan solo en las últimas dos semanas, la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó siete calles rehabilitadas con intervención integral, como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0. “Estamos acelerando el paso porque la ciudad lo necesita. Cada calle que entregamos es un compromiso cumplido con las y los potosinos”, afirmó el Presidente Municipal.

Esta semana se entregaron las calles Robles, en el fraccionamiento Tecnológico, con 2 mil 200 metros cuadrados; Pípila, en la colonia General I. Martínez, con mil 800 metros cuadrados; y Cuauhtémoc, en la colonia Imperio Azteca, con 2 mil 700 metros cuadrados de pavimento nuevo. A estas se suman 26 de Junio, que beneficia a las colonias El Rosedal y Los Limones con mil 700 metros cuadrados; las calles Luis Magallanes y Antonio Aguilar, en Burócratas del Estado, con 2 mil 740 metros cuadrados; así como Privada Miguel Hidalgo, en la Delegación La Pila, con mil 700 metros cuadrados, además de trabajos en caminos y vialidades de Peñasco y San Vicente Mártir. En conjunto, estas acciones representan una intervención superior a los 16 mil metros cuadrados de pavimento en distintos puntos de la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que cada obra fue ejecutada bajo un enfoque integral, que incluye renovación de redes de agua potable y drenaje, banquetas, guarniciones, rampas para personas con discapacidad, pintura y señalética vial. “No hacemos obras parciales; hacemos calles completas, seguras y funcionales, pensadas para durar y mejorar la calidad de vida de quienes las usan todos los días”, subrayó.

Con estas siete calles entregadas en apenas dos semanas, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de mantener un ritmo constante de trabajo tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. “Estamos construyendo una ciudad mejor conectada, más ordenada y con mayor bienestar para todas y todos”, concluyó el Alcalde Galindo.