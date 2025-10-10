Alcalde Galindo lleva beneficios para mejorar la calidad de vida en la Delegación La Pila

El Presidente Municipal encabezó la entrega de beneficios del programa Tu Casa Amable, con el que buscan mejorar la calidad de vida en zonas con mayor rezago.

La Delegación La Pila fue sede de una nueva entrega del programa municipal “Tu Casa Amable”, con la que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Bienestar, llevó diversos beneficios alimentarios y de equipamiento para el hogar a familias en situación vulnerable. El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el evento, acompañado de las y los habitantes que se beneficiaron con la entrega.

Como parte del programa, se otorgaron parrillas eléctricas y de gas a familias de escasos recursos, con el objetivo de que puedan cocinar de forma más segura, práctica y económica. Estos equipos no solo mejoran la dinámica del hogar, sino que también representan una herramienta adaptable a diversos espacios habitacionales.

Además, “Tu Casa Amable” promueve el acceso a una alimentación sana y nutritiva en zonas de rezago alimenticio. Por ello, se entregaron paquetes compuestos por leche fortificada, pan blanco, pan tostado, tortillas y galletas nutritivas, con el objetivo de garantizar una dieta más balanceada para niñas, niños y adultos.

“El verdadero bienestar empieza en casa, y por eso este programa busca dignificar el día a día de quienes más lo necesitan. Hoy estamos en La Pila, pero vamos a seguir recorriendo todo el municipio llevando soluciones reales”, expresó el Alcalde Enrique Galindo durante su intervención.