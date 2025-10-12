Alcalde Galindo jubila caballos de tracción: entrega motocarros a recolectores de basura

– El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la primera entrega del programa “Por ellos: de la tracción al motor”, en beneficio de los trabajadores recolectores, sus familias y el bienestar de los animales.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la puesta en marcha del programa “Por ellos: de la tracción al motor”, mediante el cual el Gobierno de la Capital sustituye los carretones de tracción animal por motocarros. El Presidente Municipal destacó que esta acción representa un cambio profundo con múltiples beneficios: mejora la calidad de vida de las familias recolectoras, moderniza los servicios urbanos y cumple con la Ley de Bienestar Animal al retirar 62 equinos de la vía pública: “Este programa es fruto de cuatro años de gestión, planeación y diálogo; hoy damos un paso enorme hacia una ciudad más humana y moderna”, afirmó el Alcalde.

Galindo Ceballos reconoció la voluntad de las y los recolectores voluntarios que aceptaron transitar hacia un modelo motorizado, destacando el acompañamiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de las asociaciones de protección animal: “Hoy los felicito, porque con su decisión, además de mejorar sus condiciones de trabajo, contribuyen a una ciudad con más empatía y respeto hacia los animales”, expresó el edil, quien adelantó que el programa seguirá abierto para quienes deseen incorporarse y retirar de circulación más equinos en el futuro.

La Regidora Maritza Jenith Vázquez, impulsora de la iniciativa, subrayó que este programa marca “una nueva historia en materia de bienestar animal” en la Capital potosina. Recordó que la transición se construyó con estudios veterinarios profesionales elaborados por la UASLP y con el acompañamiento de la asociación Seres Libres México, que dará seguimiento al destino de los equinos jubilados: “Este es un proyecto responsable, sensible y humano que garantiza el retiro digno de los animales y la continuidad laboral de las familias recolectoras”, afirmó la Regidora, al reconocer la visión del Alcalde Enrique Galindo.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, destacó que este programa representa un paso histórico para San Luis Potosí, al conjugar bienestar social, ambiental y animal: “Hoy esta ciudad demuestra que se pueden lograr grandes transformaciones cuando gobierno y ciudadanía trabajan de la mano”, señaló. Por su parte, Gustavo Aguilar Torres, líder de la Unión Francisco Villa, agradeció al Presidente Municipal y a su equipo por escuchar y acompañar a los recolectores: “Nunca antes se nos había visto de frente ni se había hecho algo así por nosotros y por los animales. Hoy San Luis Potosí da ejemplo de respeto y humanidad”.