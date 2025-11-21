19.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Alcalde Galindo instruye redoblar esfuerzos para simplificar trámites municipales

By Redacción
jueves, noviembre 20, 2025

  • El Presidente Municipal pidió acelerar la implementación de expedientes únicos y optimizar la atención al público.

En una reunión de trabajo con directoras y directores de distintas áreas del Gobierno de la Capital, el Alcalde Enrique Galindo giró instrucciones precisas para redoblar esfuerzos en la simplificación de trámites y avanzar en la implementación de expedientes únicos, con el fin de brindar servicios más ágiles y eficientes a la ciudadanía.

El Presidente Municipal destacó que la modernización administrativa es una prioridad para su gobierno, pues representa un beneficio directo para las personas que requieren realizar gestiones cotidianas. Subrayó que eliminar pasos innecesarios permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.

Galindo refrendó su compromiso de seguir impulsando un modelo de gobierno cercano y funcional, que responda con prontitud a las necesidades de la población. Asimismo, instruyó a todas las áreas municipales a mantener un trabajo coordinado para acelerar este proceso de simplificación y garantizar un servicio público más ordenado, transparente y eficiente.

