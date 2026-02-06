Alcalde Galindo informa resultados históricos en seguridad, con importante reducción en todos los delitos

Las cifras oficiales de 2025 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la ENSU del Inegi confirman reducción en delitos de alto impacto y en todos los tipos de robo; una tendencia favorable en la percepción de seguridad de la población Capitalina, gracias a las políticas públicas que se han implementado en las dos administraciones municipales que ha encabezado el Alcalde Enrique Galindo.

La ciudad es hoy la segunda mejor iluminada de México y referente nacional en eficacia gubernamental, donde es la cuarta mejor Capital del país.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó ante las cámaras empresariales, sectores sociales y medios de comunicación los resultados de seguridad al cierre de 2025, donde San Luis Capital registró una reducción en todas las modalidades de robo, una tendencia favorable en la percepción de seguridad de la población potosina y el reconocimiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí como uno de los gobiernos municipales más eficaces del país, de acuerdo con datos federales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, órganos que confirman que en diciembre la ciudad alcanzó el nivel de delitos más bajo de los últimos 47 meses.

Durante la presentación, el Alcalde subrayó que la validez de estos avances reside en que son evaluados por instancias nacionales que el municipio no controla: «Son datos oficiales de la única instancia que mide la seguridad en México, el Sistema Nacional de Seguridad Pública; es información que no se puede manipular», enfatizó Galindo. Destacó que, bajo el rigor metodológico y estadístico del INEGI, la Capital es hoy la segunda mejor iluminada del país y la cuarta Capital con mayor eficiencia gubernamental, factores que han logrado situar la percepción de inseguridad por primera vez por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con la estadística detallada del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la ciudad consolidó una caída drástica en delitos de alto impacto y patrimoniales. Las cifras federales reportan una disminución del 54% en homicidio doloso, un 83.3% en feminicidio y un 75% en secuestro. En lo que respecta a la seguridad patrimonial, el SNSP confirma bajas sostenidas en todas sus modalidades: el robo de vehículo descendió un 34.9%, seguido de reducciones significativas en robo con violencia, robo a negocio, robo a transeúnte y robo en transporte público. Hubo además una reducción de 10.2 por ciento en la incidencia delictiva total, consolidando una tendencia positiva que devuelve a la Capital potosina a estándares de seguridad no vistos en casi una década.

El Alcalde Enrique Galindo reforzó que el modelo de ciudad segura se complementa con servicios públicos que también son evaluados a nivel nacional. Detalló que, además de los logros policiales, San Luis destaca como la segunda Capital con parques y jardines mejor atendidos del país. «La ENSU mide cómo el alumbrado y el cuidado de los espacios públicos influyen en la tranquilidad. No es un discurso de gobierno, es la estadística nacional que dice que nuestra ciudad ha mejorado su entorno físico para dar seguridad a las familias», enfatizó el edil.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, explicó que para alcanzar estos resultados registrados por la Federación, el Ayuntamiento implementó una estrategia integral de equipamiento y coordinación interinstitucional. Villa resaltó que el trabajo conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional derivó en reducciones drásticas en delitos de alto impacto, según el reporte federal.

Villa Gutiérrez puntualizó que la confianza en la corporación municipal también alcanzó una mejora histórica en la medición del Inegi. Este indicador coloca a la Policía Municipal en la posición 14 de todas las Capitales del país, tras avanzar seis lugares en el ranking nacional de confianza y eficacia. «Pasar de ser la peor evaluada en 2018 a estar hoy en el top de confianza es un avance que el Inegi documenta de manera externa y objetiva», señaló el Secretario.