Alcalde Galindo impulsa tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, acompañado por el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Dr. Alejandro Zermeño, presidió la segunda sesión del Consejo de Ciudades Hermanas, en la que se aprobaron tres nuevos hermanamientos con Sevilla, España; Colima, Colima y San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esta decisión fortalece la estrategia de proyección global de San Luis Capital y abre nuevas oportunidades de intercambio académico, cultural y económico.

El Alcalde Enrique Galindo subrayó la importancia de seguir ampliando la presencia internacional de San Luis Capital a través del trabajo coordinado con instituciones como la UASLP. “Estos hermanamientos son una gran oportunidad para compartir experiencias y construir soluciones conjuntas; San Luis se abre al mundo para aprender, colaborar y crecer”, afirmó.

Durante la sesión, el Presidente Municipal destacó que estos hermanamientos permitirán impulsar proyectos conjuntos en materia de innovación, desarrollo urbano, movilidad sostenible y promoción turística, además de generar puentes permanentes de colaboración con instituciones educativas y sectores productivos de cada ciudad asociada.

El Rector Alejandro Zermeño celebró la aprobación de estos acuerdos, al considerar que representan un paso firme en la consolidación de alianzas que beneficiarán a la comunidad universitaria y al desarrollo integral del municipio. Con estas acciones, el Consejo de Ciudades Hermanas reafirma su compromiso con una política pública de cooperación que fortalece el bienestar y la competitividad de San Luis Capital.