Alcalde Galindo impulsa justicia social con el programa Bienestar en Familia

“Bienestar en Familia” brinda paquetes alimentarios y asesoría nutricional a quienes más lo necesitan, para mejorar su calidad de vida desde el hogar, sin condicionamientos y con un enfoque ético, humano y constitucional.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la presentación del programa “Bienestar en Familia”, una política pública que garantiza el acceso a productos alimentarios esenciales a personas en situación de vulnerabilidad, para contribuir al bienestar social mediante el acceso a la nutrición equitativa, nutritiva y de calidad.

“Les di una instrucción puntual: no les pidan nada. No está condicionado a nada. Somos gobierno, es una obligación, está en la Constitución. Todos los programas son sus derechos, no es una concesión de nadie”, afirmó el Alcalde Galindo, al tiempo que resaltó que la entrega se hará incluso a domicilio para quienes no puedan acudir, porque “lo hacemos con corazón, no con cálculo político”. Además, destacó la participación de Bimbo como aliado estratégico, en un ejercicio de responsabilidad social que fortalece el impacto del programa.

Este nuevo esfuerzo municipal, operado por la Secretaría de Bienestar, no solo contempla la entrega de pan y leche fortificada, sino que incluye también una capacitación nutricional. La visión del Alcalde Enrique Galindo es clara: “Sacar del rezago a quienes más lo necesitan con cercanía, ética y eficiencia”.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, recalcó que el programa “Bienestar en Familia” está alineado con el artículo 11 de la Constitución y que se implementa con criterios técnicos, éticos y sin ninguna condicionante: “Mitigamos el rezago social, no lucramos con el hambre. No es por un like, ni por una foto, es por justicia social”.