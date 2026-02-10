Alcalde Galindo evalúa avances de programas y acelera acciones clave en seguridad y movilidad urbana

– Durante la reunión semanal de gabinete, el Alcalde adelantó el encendido de Alumbrado Táctico en Los Limones y un intenso ritmo de entrega de rehabilitaciones viales a lo largo de esta semana; señaló que La Ruta de la Salud 2.0 fortalecerá el servicio médico gratuito y de calidad en las colonias de San Luis Capital.

Este lunes, a muy temprana hora, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la reunión semanal de gabinete, en la que evaluó los avances en los programas que implementan las distintas áreas del Ayuntamiento y adelantó acciones prioritarias que se pondrán en marcha en los próximos días, como el encendido de Alumbrado Táctico en la colonia Los Limones y la entrega continua de obras de rehabilitación vial, como parte del fortalecimiento de la seguridad, la movilidad y los servicios públicos en San Luis Capital.

En este contexto, el Alcalde anunció también el próximo lanzamiento de la Ruta de la Salud 3.0, estrategia del DIF Municipal que preside Estela Arriaga Márquez, la cual cumple su cuarto año consecutivo de operación y ha permitido llevar atención médica y servicios de salud integral a más de 400 colonias, beneficiando a alrededor de 80 mil ciudadanas y ciudadanos mediante múltiples servicios gratuitos.

Galindo Ceballos instruyó a Secretarios, Directoras y Directores a mantener el ritmo de trabajo desde cada una de sus responsabilidades, reiterando que la coordinación y el esfuerzo constante son fundamentales para fortalecer la eficiencia de los servicios municipales y responder con resultados a las necesidades de la población.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal también hizo un recuento de las actividades realizadas el fin de semana, entre las que destacó una gira de trabajo por la delegación de Bocas y comunidades rurales apartadas como El Blanco y La Manta, donde se impulsaron acciones para mejorar la calidad de vida de las familias, entre ellas mejoras en conectividad, apoyos alimentarios y la recuperación de espacios escolares y deportivos para niñas, niños y jóvenes.