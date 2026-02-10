7.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Alcalde Galindo evalúa avances de programas y acelera acciones clave en seguridad y movilidad urbana

By Redacción
106
spot_img
martes, febrero 10, 2026

– Durante la reunión semanal de gabinete, el Alcalde adelantó el encendido de Alumbrado Táctico en Los Limones y un intenso ritmo de entrega de rehabilitaciones viales a lo largo de esta semana; señaló que La Ruta de la Salud 2.0 fortalecerá el servicio médico gratuito y de calidad en las colonias de San Luis Capital.

Este lunes, a muy temprana hora, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la reunión semanal de gabinete, en la que evaluó los avances en los programas que implementan las distintas áreas del Ayuntamiento y adelantó acciones prioritarias que se pondrán en marcha en los próximos días, como el encendido de Alumbrado Táctico en la colonia Los Limones y la entrega continua de obras de rehabilitación vial, como parte del fortalecimiento de la seguridad, la movilidad y los servicios públicos en San Luis Capital.

En este contexto, el Alcalde anunció también el próximo lanzamiento de la Ruta de la Salud 3.0, estrategia del DIF Municipal que preside Estela Arriaga Márquez, la cual cumple su cuarto año consecutivo de operación y ha permitido llevar atención médica y servicios de salud integral a más de 400 colonias, beneficiando a alrededor de 80 mil ciudadanas y ciudadanos mediante múltiples servicios gratuitos.

Galindo Ceballos instruyó a Secretarios, Directoras y Directores a mantener el ritmo de trabajo desde cada una de sus responsabilidades, reiterando que la coordinación y el esfuerzo constante son fundamentales para fortalecer la eficiencia de los servicios municipales y responder con resultados a las necesidades de la población.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal también hizo un recuento de las actividades realizadas el fin de semana, entre las que destacó una gira de trabajo por la delegación de Bocas y comunidades rurales apartadas como El Blanco y La Manta, donde se impulsaron acciones para mejorar la calidad de vida de las familias, entre ellas mejoras en conectividad, apoyos alimentarios y la recuperación de espacios escolares y deportivos para niñas, niños y jóvenes.

Artículo anterior
DIF Municipal continúa con el fortalecimiento de entornos familiares
Artículo siguiente
Mejora del Servicio Médico Municipal Refuerza la seguridad social de los Trabajadores y sus familias
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.