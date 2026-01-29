Alcalde Galindo entrega una nueva vialidad que dará mayor y mejor movilidad a la ciudad

El Presidente Municipal Enrique Galindo entregó las calles Melchor Ocampo y Tecnológico, en la colonia Plan Ponciano Arriaga, al norte de la ciudad, vialidades que anteriormente eran de tierra y carecían de servicios básicos, y que hoy cuentan con pavimento, alumbrado, banquetas accesibles y redes nuevas de agua y drenaje, como parte de la transformación urbana que impulsa el Gobierno de la Capital.

Durante la entrega de las obras, el Presidente Municipal Enrique Galindo destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Ayuntamiento para cerrar rezagos históricos, dignificar las colonias y garantizar calles seguras y accesibles para peatones y automovilistas. Subrayó que el desarrollo urbano debe llegar a todos los rumbos de la ciudad, con infraestructura completa y servicios de calidad.

Las vialidades Melchor Ocampo y Tecnológico, que hasta hace poco eran de terracería y carecían de servicios básicos, hoy cuentan con pavimento nuevo, banquetas con rampas para personas con discapacidad, alumbrado público y redes de agua potable y drenaje, beneficiando de manera directa a las familias de esta zona del norte de la Capital.

Al respecto, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que se pavimentaron más de 4 mil metros cuadrados, además de instalarse más de 400 metros lineales de tubería de drenaje con sus respectivas descargas sanitarias, así como una cantidad similar de red de agua potable con tomas domiciliarias.

Adicionalmente, en el marco de la jornada 468 del programa Capital al 100, personal de Servicios Municipales llevó a cabo labores integrales en la colonia, que incluyeron limpieza de calles, rehabilitación de camellones y áreas verdes, así como mantenimiento y mejora del alumbrado público, reforzando la atención directa y permanente del Gobierno de la Capital en las colonias.