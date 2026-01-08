Alcalde Galindo entrega Julian de los Reyes, y anuncia rehabilitación de Mier y Terán

Esta calle del Centro Histórico fue intervenida de manera integral con infraestructura moderna, accesible y acorde al nombramiento como patrimonio mundial, fortaleciendo movilidad y comercio en el primer cuadro de la ciudad. El Alcalde Enrique Galindo anunció la próxima rehabilitación integral de calle Mier y Terán y el alumbrado táctico en banquetas para beneficiar a peatones en la calle Morelos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de la obra integral de rehabilitación vial de la calle Julián de los Reyes, en el tramo de avenida Damián Carmona a calle Hidalgo, en pleno Centro Histórico. El Presidente Municipal destacó que esta intervención refleja el ritmo de trabajo que marcará el Gobierno de la Capital durante todo 2026: “Es 7 de enero y estamos entregando obra; no es normal que ocurra en estas fechas, pero es porque así vamos a trabajar todo el año”, subrayó, al reconocer la confianza de comerciantes y vecinos durante el desarrollo de los trabajos.

En su mensaje, el Alcalde Galindo resaltó la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento y la participación activa del comercio formal, al señalar que “se la rifaron con nosotros, tuvieron fe y confiaron”. Subrayó que esta obra es especialmente significativa por tratarse de la primera gestión impulsada por la presidencia de la organización Nuestro Centro y por consolidar una vialidad estratégica para la vida económica y social del corazón de la ciudad.

El Presidente Municipal añadió que este tipo de rehabilitaciones integrales no sólo renuevan la imagen urbana, sino que fortalecen la funcionalidad y la inclusión. Anunció que en 2026 se construirá también la calle Mier y Terán como obra integral e instruyó un esquema de Alumbrado Táctico sobre la banqueta en la calle Morelos, como parte de una visión de ciudad más segura y ordenada. “Aquí estamos cumpliendo la palabra”, afirmó ante representantes vecinales y de las juntas de participación ciudadana.

Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, destacó que la obra incorpora infraestructura inclusiva, con rampas para sillas de ruedas, elementos para personas con discapacidad visual y guía podotáctil, al señalar que “no podemos quedarnos atrás, necesitamos calles para todas y todos”. En el mismo sentido, la Presidenta de la organización Nuestro Centro, Mónica Heredia, reconoció la calidad de la intervención y afirmó que se trata de una calle clave para el Centro Histórico, que será ejemplo de futuras rehabilitaciones solicitadas por el sector comercial.

El Presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens Pérez, expresó que para los constructores potosinos fue un honor participar en la culminación de estos trabajos y resaltó la calidad de la obra. Destacó que, aunque la ley marca una garantía de 18 meses, a petición del Alcalde ésta se duplicó a tres años, lo que refleja la confianza en una ejecución bien hecha y duradera, además de augurar un periodo de intensa actividad en los próximos dos años.

La rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes abarcó una superficie de 1,800 metros cuadrados e incluyó la modernización de infraestructura hidráulica, vial y peatonal, con renovación de redes de agua potable y drenaje, pavimento de concreto hidráulico, banquetas de cantera, guía podotáctil, rampas, señalización y obras complementarias. La intervención forma parte del programa Vialidades Potosinas 2.0 y se ejecutó bajo lineamientos del INAH, garantizando accesibilidad, seguridad y respeto al patrimonio histórico del Centro de San Luis Potosí.