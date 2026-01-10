Alcalde Galindo enciende Alumbrado Táctico en San Sebastián

El Presidente Municipal, conjuntamente con los vecinos y el párroco, activó las nuevas luminarias que darán mayor seguridad y una mejor convivencia, como parte de la política de recuperar espacios públicos y preservar nuestra identidad.

El Alcalde Enrique Galindo encabezó el encendido del Alumbrado Táctico en el tradicional barrio de San Sebastián, intervención con la que el Gobierno de la Capital fortaleció la iluminación del jardín, la parroquia y calles aledañas, con el objetivo de mejorar la seguridad, generar mayor tranquilidad para las familias y recuperar espacios públicos emblemáticos de la ciudad. El Presidente Municipal destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral para intervenir los barrios históricos, respetando su identidad y fomentando la convivencia comunitaria.

Durante su mensaje, el Alcalde Enrique Galindo subrayó que una iluminación adecuada es una de las herramientas más eficaces para la prevención del delito, al brindar confianza y certidumbre a vecinos, niñas, niños y visitantes. Señaló que el Alumbrado Táctico permite que los espacios públicos permanezcan activos y seguros durante la noche, al tiempo que reconoció el valor histórico y social de San Sebastián, barrio en el que creció y que, dijo, “me formó como persona y como ciudadano”.

A nombre de las y los vecinos, la vicepresidenta de la Junta de Participación Ciudadana, Valeria Torres, agradeció al Gobierno de la Capital por atender las necesidades del barrio y escuchar las solicitudes de la comunidad, al afirmar que esta intervención representa el inicio de más proyectos para San Sebastián. Por su parte, el párroco Samuel Álvarez reconoció el respaldo municipal para embellecer el jardín y su entorno, y destacó que estas acciones fortalecen la vida comunitaria, especialmente en el marco de las próximas fiestas patronales.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que la intervención consistió en la instalación y modernización de 55 puntos de luz con tecnología LED, en sustitución de luminarias obsoletas, lo que permite mayor eficiencia, mejor visibilidad y un importante ahorro energético para el Ayuntamiento. Explicó que la iluminación fue diseñada para mantener la esencia histórica del barrio, incluyendo faroles y luminarias especiales en el perímetro de la parroquia y el jardín.

El Alumbrado Táctico en el barrio de San Sebastián también abarca espacios estratégicos como el callejón ubicado entre la iglesia y las viviendas, identificado como un punto vulnerable en temporadas de alta afluencia. Con esta acción, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de transformar entornos, reforzar la seguridad y seguir regresando a los barrios para dignificar sus espacios públicos y fortalecer el tejido social.