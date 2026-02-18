Alcalde Galindo encabeza rehabilitación de espacios deportivos rumbo al Mundial 2026

En la colonia ISSSTE, el Gobierno de la Capital rehabilitó seis canchas deportivas con pintura, iluminación y acciones de seguridad, como parte de la estrategia para recuperar espacios públicos, fomentar el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En celebración de la Copa del Mundo 2026 y como parte del impulso al deporte y la convivencia comunitaria, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la edición 488 del programa Capital al 100 en la colonia ISSSTE, donde reiteró que la recuperación permanente de los espacios públicos es clave para mejorar la calidad de vida de las familias.

En esta ocasión, el Gobierno Municipal realizó la rehabilitación integral de seis canchas deportivas, que fueron pintadas y mejoradas, además de la instalación de reflectores para fortalecer el alumbrado y brindar mayor seguridad durante la noche. Como parte de la transformación del entorno, también se anunció la creación de un mural que dará identidad al espacio y fomentará el sentido de pertenencia entre vecinas y vecinos.

Además, el Alcalde Galindo instruyó reforzar las medidas de seguridad en el área, incluyendo la colocación de bolardos u otros elementos físicos que impidan el acceso vehicular indebido cerca de las canchas, con el objetivo de proteger a peatones y menores de edad. Señaló que los espacios descuidados propician conductas negativas, mientras que los lugares bien atendidos permiten que niñas, niños y adolescentes vuelvan a apropiarse de ellos con tranquilidad.

Galindo Ceballos aseguró que continuará supervisando personalmente estos trabajos, incluso en recorridos nocturnos, para garantizar que la iluminación y las mejoras cumplan su propósito: devolver a las familias espacios seguros y dignos en la colonia ISSSTE.

La jornada fue acompañada por integrantes del Cabildo y del gabinete municipal, así como por vecinas y vecinos representados por la presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, Alicia Mancilla, quien reconoció la presencia de la estructura municipal para la recuperación de espacios deportivos y de convivencia comunitaria.