Alcalde Galindo encabeza Capital al 100, alianza estratégica entre ciudadanía y Ayuntamiento para el desarrollo de la ciudad

El Alcalde Enrique Galindo encabezó la jornada 487 del programa, en Lomas 3ª sección, donde se realizaron labores de limpieza, arreglo de áreas verdes, rehabilitación del alumbrado y anunció la rehabilitación de vialidades de la zona.

El programa Capital al 100 es un claro ejemplo de colaboración entre el Gobierno Municipal y la población para seguir mejorando la ciudad, afirmó el Presidente Municipal de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, al encabezar la jornada 487 del programa, ahora en la Tercera Sección de Lomas, donde se realizaron labores de limpieza, arreglo de áreas verdes y rehabilitación del alumbrado, además de atender diversas demandas de las familias de la zona.

El Alcalde reconoció el interés de los habitantes por mejorar su entorno y afirmó que el Gobierno de la Capital está en la mejor disposición de hacer lo que le corresponde, pues si bien es de gran importancia que ayuden a mantener los espacios públicos en buen estado, hay tareas que, por su magnitud, debe realizar el Ayuntamiento.

En este sentido, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que lo más importante es que haya voluntad, que ha sido la base del éxito de este programa, que incluso es solicitado por personas que viven en los municipios aledaños a la Capital.

Por su parte, el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, recalcó que la participación de la ciudadanía es fundamental para conservar en buen estado los más de 2 mil 500 jardines y 800 camellones que hay en la ciudad.

Con respecto a las acciones realizadas este martes el Lomas Tercera Sección, informó que se atendieron las tres áreas verdes y el arbolado ubicados entre las calles Montes Champaquí, Cordillera Karakorum y Monte Bonete, además de instalar mejor iluminación y de atender otras peticiones de las familias de la zona.