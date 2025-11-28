Alcalde Galindo emprende rescate del Templo de El Carmen

En coordinación con el Gobierno Federal, el Ayuntamiento de la Capital inicia la restauración integral de uno de los monumentos más emblemáticos de San Luis Potosí, con intervención profesional y acompañamiento del INAH. La obra concluirá a finales de marzo, para que luzca en todo su esplendor para la Procesión del Silencio 2026.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció el arranque del proyecto de conservación de la portada principal del Templo de Nuestra Señora del Carmen, un esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Gobierno Federal para rescatar uno de los monumentos más representativos del Centro Histórico y parte del Patrimonio de la Humanidad. Destacó que esta intervención reafirma el compromiso de su administración con la protección del patrimonio tangible de las y los potosinos. Recordó además que, como Presidente de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, acudió al Senado de la República para gestionar más recursos que permitan continuar con acciones similares.

El Presidente Municipal subrayó que los trabajos, que concluirán en marzo de 2026, con el objetivo de lucirlos en la Procesión del Silencio, se realizarán con estrictos criterios técnicos y restauración profesional, validados por especialistas. Entre las acciones destacan la conservación y estabilización de la cantera para evitar colapsos, el cierre de grietas y fisuras, la eliminación de elementos ajenos a la estructura como cables y clavos, la limpieza y control de fauna, así como la restauración del vitral y del portón de madera. Además, el Ipicyt realizará estudios que reforzarán la intervención.

En la presentación del proyecto participaron representantes del INAH y de la asociación “Nuestro Centro”, quienes reconocieron la relevancia de esta restauración. El encargado del templo, Fray Alejandro Vallarta, agradeció al Gobierno Municipal por atender un edificio fundamental para la identidad cultural y religiosa de San Luis Capital, destacando su importancia para la Procesión del Silencio y para la preservación del patrimonio artístico de la ciudad.

La Directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, detalló que el proyecto se ejecuta con recursos gestionados a través de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, donde el Gobierno Federal aportará el 70% de la inversión y el Ayuntamiento el 30%. El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que esta será la primera intervención integral del templo desde el año 2000 y adelantó que los trabajos concluirán en marzo de 2026.